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Fatsa'da 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Fatsa'da 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesiyle denize giren 4 yaşındaki Alişan K., boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı; durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesiyle birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi Mazhar Yerebaşmaz Caddesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren 4 yaşındaki Alişan K., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek müdahalesiyle sudan çıkarılan Alişan K. için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen 4 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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