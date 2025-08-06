Ordu'da 22 Aranan Şahıstan 15'i Tutuklandı
Ordu ilinde polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şahıstan 15'i tutuklandı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 88 kişi hakkında işlem yapıldı.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 22 şahıstan 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 88 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa