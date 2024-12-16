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Ordu'da 2 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Ordu'da 2 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir ekmek fırını bulunan 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Yangın, ilçeye bağlı Kaşaltı mevkiinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katında ekmek fırını bulunan binanın çatı katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil ağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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