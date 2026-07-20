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Ordu'da bir haftada 18 bine yakın araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da bir haftada 18 bine yakın araç ve sürücüsü denetlendi
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Ordu'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 951 araç kontrol edilirken, 72 yaralanmalı kazada 94 kişi yaralandı. 2 bin 684 sürücüye ceza yazıldı, 48 araç trafikten men edildi.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 17 bin 951 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 72 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 94 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 59 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 176 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 507 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 78 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 350 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 139 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 951 araç kontrol edildi, 2 bin 684 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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