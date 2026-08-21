Adıyaman'da 4,3 Milyon TL'lik Banka Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 4 milyon 337 bin 875 TL dolandırdıkları belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak çeşitli yöntemlerle vatandaşın 4 milyon 337 bin 875 TL'sini aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikayeti üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık koordinesinde harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, mağdurun para gönderdiği hesapları ve para hareketlerini tek tek incelemeye aldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti operasyonda M.A.Z., O.Y., H.T., N.E., F.Y. ve İ.G. isimli 6 şüpheli, çeşitli dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı