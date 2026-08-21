Haberler

Adıyaman'da 4,3 Milyon TL'lik Banka Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da 4,3 Milyon TL'lik Banka Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı 4 milyon 337 bin 875 TL dolandıran 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 4 milyon 337 bin 875 TL dolandırdıkları belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak çeşitli yöntemlerle vatandaşın 4 milyon 337 bin 875 TL'sini aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikayeti üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık koordinesinde harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, mağdurun para gönderdiği hesapları ve para hareketlerini tek tek incelemeye aldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti operasyonda M.A.Z., O.Y., H.T., N.E., F.Y. ve İ.G. isimli 6 şüpheli, çeşitli dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi

Ünlü markanın sucuklarından at ve eşek eti çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceyda Yakova'nın öldüğü motosiklet kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Son sözleri yürek burktu

Ceyda Yakova'nın öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Kuytulcuların sosyal medya sorumlusunun evinden milyonlar çıktı

Sosyal medya yöneticilerinin evinden milyonlar çıktı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yeni Parti'ye geçti

Bir büyükşehir belediye başkanı daha Yeni Parti'ye geçti
Van Gölü'nün sodalı suyunda çocukların saçları yine sarıya döndü

Van Gölü'nde bir yaz klasiği: Çocuklar yine sarardı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
İlçedeki tüm imamlar peşine düştü, kıskıvrak yakalandı

İlçedeki tüm imamlar peşine düştü, kıskıvrak yakalandı
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor