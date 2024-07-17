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70 yaşındaki adama dakikalarca öldüresiye darp! Önce tokat attı sonra sopayla saldırdı

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İzmir'de, park ettiği aracından inerek önünü kestiği 70 yaşındaki Süleyman S.D.'ye ilk olarak tokat atan, ardından elindeki sopayla defalarca vuran K.S., yakalandı. K.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın nedeninin ise 70 yaşındaki adamın, çöpün yanına bayat ekmek bırakması olduğu öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, park ettiği aracından inerek önünü kestiği 70 yaşındaki yaşlı adama ilk olarak tokat atan, ardından ise elindeki sopayla defalarca vuran şahıs tutuklandı. Talihsiz adamın yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞLI ADAMIN ÖNÜNÜ KESEREK SALDIRMAYA BAŞLADI

Olay, geçtiğimiz günlerde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. isimli şahıs, çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı 70 yaşındaki Süleyman S.D.'yi yol kenarına park ettiği aracında beklemeye başladı. Elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.'yi gören saldırgan K.S. elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama art arda vurmaya başladı.

Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.'nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SOPALI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Torbalı Ekmek İzmir Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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