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Önüne çıkan hafif ticari araçtan kaçarken refüjü aşıp karşı şeride savruldu

Önüne çıkan hafif ticari araçtan kaçarken refüjü aşıp karşı şeride savruldu
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Samsun’da önüne çıkan hafif ticari araca çarparak kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü, refüjdeki plastik bariyerleri yıkarak karşı şeride savruldu.

Samsun'da önüne çıkan hafif ticari araca çarparak kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü, refüjdeki plastik bariyerleri yıkarak karşı şeride savruldu. Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan C. idaresindeki 55 APS 911 plakalı motosiklet, önüne çıkan Ali A. yönetimindeki 48 AZZ 670 plakalı hafif ticari araca çarparak kontrolden çıktı. Refüjdeki plastik bariyerlere çarpan motosiklet, savrularak karşı şeride geçti. O sırada karşı yönden araç gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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