Haberler

Eskişehir'de Motosiklet Kazası Kamerada: Ani Fren Savrulmaya Neden Oldu

Eskişehir'de Motosiklet Kazası Kamerada: Ani Fren Savrulmaya Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir otomobilin aniden fren yapması sonucu arkasındaki motosiklet kontrolden çıktı. Sürücü ve yolcusu yere savruldu; kaza, arkadaki bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri yaralanma olmadı.

Eskişehir'de önündeki otomobilin aniden frene basması sonucu kontrolden çıkan motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu yere düşerek savruldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Genez sokakta meydana gelen olayda, yolda seyir halinde olan bir otomobil aniden frene bastı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen motosikletin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yalpalayarak devrilen motosikletten düşen sürücü ve artçı hafif şekilde savruldu. Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmazken, yaşanan tehlikeli anlar arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından yerden kalkan sürücü ve artçı, devrilen motosikletlerini kaldırarak yollarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı

Dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yapıp slogan attı
Kamerun'da altın madeni çöktü: Onlarca ölü

Altın madeni çöktü: Onlarca madenci hayatını kaybetti
Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı
Adana'da 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

“Yan Baktın” kavgası kanlı bitti: 1 genç bıçaklanarak öldürüldü