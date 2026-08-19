Eskişehir'de Motosiklet Kazası Kamerada: Ani Fren Savrulmaya Neden Oldu

Eskişehir'de önündeki otomobilin aniden frene basması sonucu kontrolden çıkan motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu yere düşerek savruldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Genez sokakta meydana gelen olayda, yolda seyir halinde olan bir otomobil aniden frene bastı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen motosikletin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yalpalayarak devrilen motosikletten düşen sürücü ve artçı hafif şekilde savruldu. Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmazken, yaşanan tehlikeli anlar arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından yerden kalkan sürücü ve artçı, devrilen motosikletlerini kaldırarak yollarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı