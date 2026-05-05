Önlem alınmadan yola dökülen toprak yığını gece karanlığında kazaya neden oldu

Hatay'da önlem alınmadan yola dökülen ve gece karanlığında fark edilmeyen toprak yığını kazaya neden oldu.

Hatay'da önlem alınmadan yola dökülen ve gece karanlığında fark edilmeyen toprak yığını kazaya neden oldu. Kazada otomobilde hasar oluşurken, araç sürücüsü toprak yığınını yola döken firmaya tepki gösterdi.

Kaza, Reyhanlı - Kırıkhan yolu Başpınar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Orhan Benden idaresindeki 33 ADG 864 plakalı Opel marka otomobil, gece karanlığında önlem alınmadan yola dökülen toprak yığınına çarptı. Kazada araçta hasar oluşurken araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Önlem alınmadan ve şerit çekilmeden yola dökülen toprak yığınını döken firmaya tepki gösteren sürücü, konuyla ilgili şikayetçi olduğunu söyledi.

Kazanın ardından firma çalışanlarının şerit çektiğini belirterek Orhan Benden, "Köyden çıktım, Kırıkhan'a gidiyordum. Toprak yığını yol üzerine dökülmüş, herhangi bir önlem alınmamış ve toprak yığınının üzerine çıktım. Toprak yolun ortasında ve hiçbir önlem alınmamış. Bu işaretler ve önlemler kazadan sonra alındı. Jandarma tutanaklarında da önlem almadığı yer alıyor" dedi.

Kazadan 1 saat önce kendisinin de kaza tehlikesi atlattığını belirten Hasancan Kazan ise, "Olaydan 1 saat önce biz de buradan geçerken toprak yığınını gördük, önlem alınmamıştı. Buradan geçen birinin bu toprak yığınını görmesi karanlıktan imkansız zaten. Ben de buradan geçerken kaza yapıyordum ve durumu jandarmaya bildirmiştim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
