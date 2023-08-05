Onlar emniyetin su altı ve su üstü gözleri 'Kurbağa ve gemi adamlar' can kurtarmak için zamanla yarışıyor Denize atılmış suç aletlerinin tespit edilip çıkarılması ve devlet büyüklerinin denizden korunması görevlerini de ifa ediyorlar Yaz döneminde boğulma vakalarının arttığı Karadeniz'de...

Onlar emniyetin su altı ve su üstü gözleri

'Kurbağa ve gemi adamlar' can kurtarmak için zamanla yarışıyor

Denize atılmış suç aletlerinin tespit edilip çıkarılması ve devlet büyüklerinin denizden korunması görevlerini de ifa ediyorlar

SAMSUN - Yaz döneminde boğulma vakalarının arttığı Karadeniz'de adeta zamanla yarışan Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün 'kurbağa ve gemi adamları' hayat kurtarmaya devam ediyor. Son teknolojik imkanları kullanan polisler gerçek gibi tatbikatlar yaparak, görev alanlarına giren olaylara hazırlanıyor.

Boğulma vakalarına karşı sürekli teyakkuzda olan Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli 16 gemi adamı ile 8 kurbağa adam, kondisyonlarını diri tutmak için sürekli üst düzey tatbikatlar yapıyor. İhlas Haber Ajansı'naözel yapılan tatbikatta ise senaryo gereği polisler, denizde boğulma ihbarı ile alarma geçiyor. Can kurtarmak için seferber olan polisler, saniyeler içinde olay mahalline ulaşıyor. Su altı ve su üstü ekipleri kısa sürede ulaştıkları boğulma tehlikesi geçiren şahsı canlı olarak kurtarıyor. Nefes kesen tatbikatta 4 deniz aracı, elektronik can simidi ve deniz scooterı kullanıldı, tam donanımlı kıyafetlerden yararlanıldı.

"Aileler kadar bizler de üzülmekteyiz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Saniye Şahin Özen, "Deniz Limanı Şube Müdürlüğü olarak 5'i rütbeli toplam 48 personel ile Samsun'da hizmet vermekteyiz. 3 hudut kapısında pasaport hizmetinin dışında denizde de 7/24 görev yapmaktayız. 16 gemi adamı branşlı, 8 kurbağa adam branşlı personelimiz bulunmaktadır. Boğulma olaylarına, denize atılmış suç aletlerinin tespit edilip çıkarılmasına, çevre illerdeki boğulma kurtarma olaylarına müdahale etmek gibi görevlerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda devlet büyüklerimizin denizden korunması da tarafımızca sağlanmaktadır. Yasak balıkçılığın önüne geçilmesi için 24 saat esasına göre denizde aktif olarak görev yapmaktayız. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyemizde 4 deniz aracı, 2 tam donanımlı arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan kara araçlarımız mevcuttur. Personelimiz eğitimli olmaktadırlar. Aynı zamanda bu eğitimlerini yıl boyunca devam ettirmektedirler. Spor faaliyetleri, yüzme, arama-kurtarma provaları şeklinde yıl boyunca çalışmalarımız devam etmektedir. Yaz aylarında boğulma olayları arttığı için sürekli kondisyonumuzu yüksek tutmak adına bu eğitimlerimiz yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, yetkililerin ve kurumların uyarılarına uymalarıdır. Bizleri de kendilerini de bu konuda üzmesinler. Çünkü müdahale ettiğimiz olaylarda olumsuz sonuçlarla karşılaştığımızda inanın aileler kadar bizler de üzülmekteyiz. Bunu engellemek bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Broşür dağıtımları, Emniyet Müdürlüğümüzün Toplum Destekli Şubesiyle koordineli olarak okullarda bilgilendirme seminerleri, sosyal medyadan ve basından gerekli uyarılar tarafımızdan yapılmaktadır. Kimsenin canı yanmasın, denizimizin Samsun'un en iyi şekilde keyfini çıkartalım" dedi.

RİP akıntısına karşı uyarılar

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde Komiser Yardımcısı olan Cemil Akkuş, "Bizler gemi adamları ile birlikte şubemizde bir kol olarak görev yapmaktayız. Su üstüne genellikle gemi adamları, su altını ilgilendiren kısmı da kurbağa adamları olarak biz bakmaktayız. Sadece Samsun ilinde değil çevredeki Amasya, Çorum gibi illere de bakmaktayız. Ülkemizin diğer bölgelerindeki doğal afetler, yakın zamanda yaşadığımız depremde dahil olmak üzere orada da çalışmalarımız devam etmektedir. Samsun'da yaz aylarında RİP akıntısı çok yaygındır. RİP akıntısı ile boğulma tehlikesi geçiren yıl bazında 50'nin üzerinde ihbar düşmektedir. Gerçekleşen olay sayımızda ortalama olarak 20 civarında olmaktadır. Müdahale edip kurtarabildiklerimiz var. Geç ihbardan dolayı müdahale edip kurtaramadığımız insanlarda oluyor. Kaybolan insanlarımızı da arayıp bulduktan sonra 112 ekiplerine teslim etme çalışmalarımız vardır. Samsun'da kumsal bölgelerinde RİP akıntısı fazlaca olmaktadır. Rüzgarın olduğu günlerde RİP akıntısı meydana gelmektedir. Yüzme bilgisi zayıf olan, bu konuda eğitimi az olan insanlarımız da haliyle rüzgarlı günlerde buraları tercih ettiği için bu tehlike ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bizim ekiplerimizin uyarıcı tabelalarla bu bölgelerde RİP akıntısının olduğu yönünde uyarılarımız vardır ama maalesef vatandaşlarımız bunları fazla dikkate almıyorlar. Genelde çevre illerden gelen günübirlikçiler maruz kalıyor. Çünkü bu vatandaşlar farklı illerden geldikleri için 'ne olursa olsun ben yüzeceğim' mantığı ile hareket ediyorlar. Esasında uyarıcı levhaları, uyaran personelleri dikkate alsalar, RİP akıntısı konusunda biraz bilgileri olsa kurtulma şansları artar. Her şeye rağmen suya girip RİP akıntısına maruz kalanlara kıyıya dik olarak geri yüzmekten vazgeçip ya sağa ya da sol tarafa doğru yüzmelidirler. Çünkü RİP akıntısı bir kanal şeklinde sizi açığa çeker, sağ ya da sola paralel yüzüşlerle bundan çıkabilirsiniz" diye konuştu.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bu yaz döneminde yaklaşık 50 vakaya intikal etti. Birçok canı kurtaran ekipler yoğun mesailerine devam ediyor.