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Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı

Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde Necat Yorğun, sokakta önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın'ı tabancayla öldürüp, kadının annesi Medine Serpil Kaynak'ı da ağır yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşleyerek intihar etti.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Yeni Mahalle Mahallesi'nde Necat Yorğun isimli erkek, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti.

Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı

AYNI SİLAHLA KENDİNİ DE VURDU

Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu.

Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı

KENDİSİ VE ESKİ NİŞANLISI ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da yaşamını yitirdi.

Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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