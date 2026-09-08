Ölümle burun buruna gelen kadının gözlerinin önünde; kardeşi, eşi ve 2 yeğeni palalı saldırıda yaralandı

Hatay'da ayrılma aşamasında olduğu dini nikahlı eşinin kaldığı konteyner kenti basan şahıs; eşi, öz kızı, üvey kızı ve bacanağını palayla yaraladıktan sonra baldızını kovaladı. Palalı saldırganın kendisinin peşinden koştuğunu anlatan ve ailesinin gözü önünde kanlar içinde kaldığını gören Sabriye Şahin, "Kardeşim kendisinden kaçıyordu, onu istemiyordu. Kocası, kardeşimin zorla eve dönmesini istiyordu" dedi.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşanan olayda; 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası yanındaki palayla ortalığı kana bulamıştı. Dini nikahlı eşi E.Ş.'ye saldıran ve çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli şahısları da yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan başından yaralanan dini nikahlı eşinin, bacanağının ve kızlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiği. Kocanın 4 kişi yaraladıktan sonra kendisinin peşinde koştuğunu ifade eden E.Ş.'nin ablası Sabriye Şahin, yaşananları anlattı.

"Kız kardeşimin kocası; bir anda elinde palayla gelerek önce kardeşime saldırdı, sonra iki kızına saldırdı, eşime saldırdıktan sonra beni kovalamaya başladı"

Yaşanan saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu anlatan Sabriye Şahin, "Eşimle beraber oturup sohbet ediyorduk. Kız kardeşimin kocası bir anda elinde pala ile gelerek önce kardeşime saldırdı. Ondan sonra iki kızına saldırdı ve sonrada eşime saldırdı. Eşime saldırdıktan sonra benim peşimde kovalamaya başladı. O adam kız kardeşimin dini nikahlı kocasıydı. Kardeşim kendisinden kaçıyordu, onu istemiyordu. Kocası, kardeşimin zorla eve dönmesini istiyordu. Bize palayla saldırdı. Benim psikolojimin bozuldu, o anı hiç unutamıyorum. Eşimin de sağlık durumu hiç iyi değil. Kız kardeşim hastanede canıyla cebelleşiyor. Kızlardan birinin parmakları kopmak üzereydi ve diğer kızı da bileğinden yaralı. Kocası, bana sürekli senide öldüreceğim ve senin de kafanı koparacağım diye tehdit ediyordu. Biz sadece müebbet istiyoruz ve bunun tekrardan peşimize düşüp bize zarar vermesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı