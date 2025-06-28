Oltu'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Kayıp

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Erzurum'un Oltu ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi göçük altında kaldı. Olayın ardından jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan taş ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 10.30 saatlerinde Oltu taşı çıkarılan işletmeye ait maden sahasında yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen göçük sonrası bölgede büyük panik yaşandı. Maden sahasında çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi.

AFAD ekiplerinin bölgeye ulaşmak üzere olduğu, kurtarma çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi. Göçük altında kalan işçilerin durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin zamanla yarıştığı bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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