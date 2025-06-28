Oltu'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Kayıp

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan taş ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 10.30 saatlerinde Oltu taşı çıkarılan işletmeye ait maden sahasında yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen göçük sonrası bölgede büyük panik yaşandı. Maden sahasında çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi.

AFAD ekiplerinin bölgeye ulaşmak üzere olduğu, kurtarma çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi. Göçük altında kalan işçilerin durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin zamanla yarıştığı bildirildi. - ERZURUM