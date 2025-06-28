Oltu'da Taş Ocağında Göçük, 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi. Olayın ardından işçilerin yakınları hastaneye akın etti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan taş ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 10.30 sıralarında Oltu taşı çıkarılan işletmeye ait maden sahasında yaşandı. Göçük altında kalan işçiler Tayfun Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz hayatını kaybetti.
Olayın ardından Oltu Devlet Hastanesine gelen işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa