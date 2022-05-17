Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara 10 ilde eş zamanlı operasyon - Haberler

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Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara 10 ilde eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara 10 ilde eş zamanlı operasyonDİYARBAKIR Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren titiz çalışmaları neticesinde, oltalama yöntemiyle vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren şüphelilere...

DİYARBAKIR (İHA) - Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara 10 ilde eş zamanlı operasyon

DİYARBAKIR Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren titiz çalışmaları neticesinde, oltalama yöntemiyle vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, suçu işlerken kullanılan çok sayıda materyala el konuldu.

Edinilen bilgiye göre oltalama yöntemi ile vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren ve bu yolla dolandırıcılık yaparak menfaat temin eden gruba yönelik, Diyarbakır merkezli 10 ilde 17 Mayıs 2022 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet birimlerince, şüphelilerin ele geçirdikleri bilgileri sattıkları, yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve bu banka hesaplarında para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştikleri ortaya çıkarıldı. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 adet cep telefonu, 17 adet sim kart, 3 adet laptop, 2 adet bilgisayar kasası, 10 adet harddisk, 4 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 8 adet USB belleği el geçirildi.

Şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerine devam edildiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulkerim Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Diyarbakır, Banka, 3. Sayfa, Haberler

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