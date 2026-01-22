Haberler

Ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak yaklaşık 15 milyon haksız kazanç elde eden yaşlı kadın ve 3 yakını adli kontrolle serbest bırakıldı
Yozgat'ta, ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak devletin imkanlarından yararlanan yaşlı kadın ve 3 yakını, çeşitli suçlamalarla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21 yıl boyunca haksız kazanç elde eden aile, kamu kurumlarından toplamda 15 milyon lira menfaat sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şefaatli ilçesinde S.C.nin, 1961 yılında vefat eden kız kardeşi H.E'nin kimliğiyle 21 yıl boyunca devlet imkanlarından istifade ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada yaşlı kadın ile kız kardeşinin oğlu oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) geçtiğimiz gün gözaltına alındı. 87 yaşındaki S.C.'nin, 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı, bankalardan kredi kullandığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 15 milyon lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi.

S.C., kız kardeşinin oğlu A.E., kızı Z.D. ve torunu L.R.O., 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi özel belgede sahtecilik' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamalarıyla çıkartıldıkları Şefaatli Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
