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Öldürülen Şirin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

Öldürülen Şirin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı
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İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin annesinin sözleri yürekleri dağladı. Şirin'in katili ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırılsa da anne Yeter Hanilçi'nin acısı dinmedi. Anne Hanilçi, "Kızım, seni öldüren adamla yüz yüze geldim, gözlerimi kaçırdım. Ama döndüm baktım. Beni de öldürdü" derken gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye cinsel istismarda bulunan ve daha sonra eşarpla boğarak öldüren sanık Mustafa Örün, ilk kez hakim karşısına çıktı.

KATİLE MÜEBBET VE 51 YIL HAPİS

İlk duruşmada Örün'e 'çocuğa ve kadına karşı suç delillerini gizlemek veya yok etmek amacıyla kasten öldürme', 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 51 yıl hapis cezası verildi.

Öldürülen Şirin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

"KIZIMLA BERABER ÖLDÜM"

Duruşma sonrası acılı aile, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu. Kararın ardından konuşurken gözyaşlarını tutamayan acılı anne Yeter Hanilçi, "Kızım, bugün seni öldüren adamla yüz yüze geldim. Yüzüne bakamadım, gözlerimi kaçırdım. Ama döndüm baktım. Beni de öldürdü, hayallerimizin katilidir o adam, çocukların katilidir o adam. Benim yüreğim yanıyor, ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm. Onun böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu" dedi.

Öldürülen Şirin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

"KATİLİ GÖRDÜĞÜMDE O GÜNE GERİ DÖNDÜM"

Şirin'in babası İbrahim Hanilçi ise "Yüce adalet su serpti. Yalnız benim kızımı katletmedi o cani, bizi kızımla birlikte gömdü. Yüce adalete sonsuz teşekkürlerimi İstanbul emniyetine olsun, büro amirlerine, çocuk büro amirlerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Benim kızımın katilini yakaladılar. Adalet onun hakkından geldi. Kızımın katilini gördüğümde o güne geri döndüm. Şu an 65. gündür ben kızımdan, yavrumdan uzağım. Onun hayaliyle kalkıp ne zamana kadar yaşayacağımı, ne zamana kadar düzeleceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu. Acılı baba da açıklamaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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