Boğanın boynuz darbesiyle ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Ordu'da 70 yaşındaki Emine Arslan, kendisine ait ahırda inekleri sağıyordu. O sırada boğa, boynuzu ile Arslan'a vurdu. Ağır yaralanan Emine Arslan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavisi için hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

BOYNUZ DARBESİ ATARDAMARINA GELDİ

Boğanın boynuz darbesiyle kasığındaki atardamarın olduğu bölgeden yaralanan kadın için sağlıkçılar seferber oldu. İlk müdahalesi olay yerinden yapılan Emine Arslan, hayati tehlikesi olduğu için hemen ambulansa konuldu. Yaşlı kadın, hastanede yolunda hayata gözlerini yumdu.

Talihsiz olayın ardından inceleme başlatıldı.