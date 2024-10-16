Okulda tartışma çıkınca öğretmen ateş saçtı

İstanbul Etiler'de bir anadolu lisesinde Bilim Teknoloji öğretmeni 34 yaşındaki Serdar A.'nın yaşadığı tartışma sonrası okulda yanında getirdiği silahıyla ateş ettiği iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı.

Etiler'de Serdar A. isimli bir öğretmen okulda yaşadığı tartışma sonrası silahla ateş etti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Panik yaşanan olayda öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öğretmen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan olup olmadığıyla ilgili henüz kesin bilgi verilmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.