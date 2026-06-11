Okul saldırısında ağır yaralanan öğrenci ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan tarihinde Ayşer Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan ve bir süredir Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören M.A.'nın (11) Ankara'ya nakline karar verildi. Sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen çocuk, burada hazır bekleyen ambulans uçağa alınarak Ankara'ya gönderildi.

11 yaşındaki öğrencinin tedavisinin Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sürdürüleceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı