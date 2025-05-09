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Okulda silahlı saldırı: İki kız kardeş hayatını kaybetti

Okulda silahlı saldırı: İki kız kardeş hayatını kaybetti
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Giresun'un Aksu mahallesindeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir güvenlik görevlisinin silahla vurduğu iki kız kardeşten biri olay yerinde, diğeri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Okulda silahla vurulan kız kardeş de kurtarılamadı

GİRESUN - Giresun'un Aksu mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okulun güvenlik görevlisi, okulun hizmetli kadrosunda çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurdu. Olayda kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kız kardeşi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin ve ablası Yonca Çavuş'u silahla vurdu. Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gökçin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan A.T. yakalanarak gözaltına alınırken, A.T.'nin cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

Fotoğraflar (1. fotoğraf Yonca Çavuş 2. fotoğraf Rana Çavuş Gökçin)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - 3.Sayfa
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