Haberler

Okulda Öğrenciyi Darp Eden Temizlik Görevlisi Tutuklandı

Okulda Öğrenciyi Darp Eden Temizlik Görevlisi Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Koyunluca İlkokulu'nda bir temizlik görevlisinin küçük bir öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdüğü iddia edildi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde okulda öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Koyunluca İlkokulu'ndaki temizlik görevlisi küçük bir öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdü. Ailenin şikayeti üzerine temizlik görevlisi kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.