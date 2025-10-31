Okulda Öğrenciyi Darp Eden Temizlik Görevlisi Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Koyunluca İlkokulu'nda bir temizlik görevlisinin küçük bir öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdüğü iddia edildi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde okulda öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Koyunluca İlkokulu'ndaki temizlik görevlisi küçük bir öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdü. Ailenin şikayeti üzerine temizlik görevlisi kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa