6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Almanya'dan 'Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği' iddiasına yalanlama

Türkiye'ye "Eurofighter" satılmayacak mı? Almanya son noktayı koydu
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Okulda Bıçaklı Saldırı: Nöbetçi Öğretmen Hastanelik Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, daha önce okuldan atılan bir öğrenci, yanındaki arkadaşı ile birlikte bıçakla okula gelerek nöbetçi öğretmene saldırdı. Karşılaştıkları öğretmeni yaralayan saldırganlar, olay sonrası kaçtı. Öğretmen, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Okuldan atılan öğrenci okula gelip nöbetçi öğretmene saldırarak hastanelik etti

SAMSUN - Samsun'da daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçaklayan ve okuldan atılan öğrenci, yanında arkadaşı ile üzerlerinde bıçakla okula gidip nöbetçi öğretmene saldırarak hastanelik etti. Kanlar içinde kalan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin koridorunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.C., yanına arkadaşı A.E.K.'yi de alarak atıldığı okula gitti. Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'etuvalette yabancı 2 kişinin saklandığını söyledi. Öğretmen Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı. Öğretmene saldıran M.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Umut Mert Deniz, tedavi altına alındı. Yaralı öğretmen, saldırganları öğrencilere zarar vermemeleri için okuldan dışarı çıkarmak isterken kendisine saldırdıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.