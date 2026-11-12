Okula giderken köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci yaralandı

Adıyaman'da bir öğrenci okula gittiği esnada başıboş köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde okula gitmek için yürüyen Furkan Ş., başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek tarafından kovalanan ortaokul öğrencisi dengesini kaybederek yere düştü. Köpekle boğuşan çocuk yaralandı. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Furkan Ş.'nin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Okula gelen sağlık görevlilerinde ilk tedavisi yapılan Furkan Ş., daha sonra ailesi tarafından alınarak hastaneye götürüldü. Büyük korku yaşayan Furkan Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı