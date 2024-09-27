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Okul Servisi Kazasında Şoför Tutuklandı

Okul Servisi Kazasında Şoför Tutuklandı
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Erzurum'da okul servisinin altında kalan Emre Kara'ya çarpan şoför Bekir Aydın, yeni elde edilen delillerle tutuklandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntülerinde, minik Emre'nin servisten indikten sonra kazaya uğradığı açıkça görülüyor.

Erzurum'da okul servisinin altında kalan ve yaşam mücadelesi veren Emre Kara'ya çarparak feci halde yaralanmasına sebep olan araç şoförü yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; okul servis şoförü Bekir Aydın'ın Emre Kara'ya çarptığı kazayla ilgili elde edilen yeni görüntüler, öğrencinin durumuyla ilgili beklenilen tedavi süreci, yeni elde edilen deliller sonucunda, servis şoförü Bekir Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasında olayın olduğu anla alakalı görüntülerde; minik Emre'nin servisten indikten sonra aracın ön tarafına doğru hareket ederek evinin olduğu siteye gitmeye çalıştığı, bir anda hareket eden servis aracının önce lastiğinin altında ezildiği, daha sonra aracın altında kaldığı, metrelerce sürüklendiği görülüyor. Görüntülerde bir süre araçla hareket eden servis şoförü Bekir Aydın'ın (62) olayı fark ederek aracı durdurduğu, yaralanan Emre Kara'nın yanına gittiği ve çocuğu kucaklayarak site kapısına doğru getirdiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine götürmüştü. Emre Kara halen aynı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay sonrası gözaltına alınan servis şoförü Bekir Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emre Kara'nın babası başta olmak üzere ailesi bu duruma itiraz ederek, adalet istediklerini dile getirmişti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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