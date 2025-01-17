Üye Girişi
Haberler
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyükleri heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Okul Mezuniyetinde Şampanya Patlatan Öğretmene Tepki

Okul Mezuniyetinde Şampanya Patlatan Öğretmene Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda mezuniyet eğlencesinde öğretmenin şampanya patlatması velilerden büyük tepki topladı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda mezuniyet eğlencesinde öğretmenin şampanya patlattığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Olay, geçen haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda yaşandı. Okuldaki mezuniyet kutlamasında öğretmenlerin müzik eşliğinde eğlendiği esnada, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi şampanya patlattı. Okul bahçesinde şampanya patlatılması ve alkollü içkinin eğlencede yer alması, veliler tarafından tepkiyle karşılandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
img

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
img

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.