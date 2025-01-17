Okul Mezuniyetinde Şampanya Patlatan Öğretmene Tepki

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda mezuniyet eğlencesinde öğretmenin şampanya patlattığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Olay, geçen haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda yaşandı. Okuldaki mezuniyet kutlamasında öğretmenlerin müzik eşliğinde eğlendiği esnada, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi şampanya patlattı. Okul bahçesinde şampanya patlatılması ve alkollü içkinin eğlencede yer alması, veliler tarafından tepkiyle karşılandı. - İZMİR