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Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği Denetimleri Başlatıldı

Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği Denetimleri Başlatıldı
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Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle, okul ve kurumların kantin, yemekhane ve kafeteryalarında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle, ilçedeki okul ve kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, yemekhane ve kafeteryalarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, teknik personeller üretimden tüketime kadar tüm süreçleri yerinde inceleyerek hijyen, saklama ortamları ve genel işleyişe dair kontrollerde bulundu. Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak adına periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, denetimlerin aynı zamanda işletmelerin gerekli mevzuatlara uygunluklarını sağlamak açısından da önem taşıdığını vurgulayarak, okul kantinlerinde öğrenci sağlığını önceleyen bir yaklaşımın esas alındığını ifade etti. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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