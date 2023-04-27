İdarecilerle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okul bastı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Koleji'nde iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı.

3 KİŞİYİ YARALADI

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci; Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan korku dolu olayın ardından ekiplerin soruşturması devam ediyor. Öğrencinin elinde tüfekle okula gelip ateş açtığı anlar ise anbean kamera ile kayıt altına alındı.