İdarecilerle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okul bastı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da okul idaresiyle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Koleji'nde iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı.
3 KİŞİYİ YARALADI
Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci; Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan korku dolu olayın ardından ekiplerin soruşturması devam ediyor. Öğrencinin elinde tüfekle okula gelip ateş açtığı anlar ise anbean kamera ile kayıt altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa