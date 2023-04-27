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İdarecilerle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okul bastı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da okul idaresiyle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Koleji'nde iddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı.

Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı

3 KİŞİYİ YARALADI

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci; Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan korku dolu olayın ardından ekiplerin soruşturması devam ediyor. Öğrencinin elinde tüfekle okula gelip ateş açtığı anlar ise anbean kamera ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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