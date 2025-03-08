Okul çıkışında iki lise öğrencisi birbirini bıçakladı, imdadına otobüs şoförü yetişti

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta yer alan bir lisenin yanında bulunan otobüs durağında 2 gün önce dehşet yaşandı. 9. sınıf öğrencisi Ö.Ş.Ö. (17) daha önceden kavgalı olduğu ve başka lisede okuyan akranıyla karşılaştı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

İki husumetli genç arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi ile Ö.Ş.Ö'ye birbirini bıçakladı.

İMDADINA OTOBÜS ŞOFÖRÜ YETİŞTİ

Bacağından yaralanan Ö.Ş.Ö., arkadaşları ile birlikte durakta bekleyen şehir içi otobüsüne bindi. Durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförü Gökhan Yiğe, Ö.Ş.Ö'yü hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı. Bir yolcu ise gencin kan kaybı yaşamaması için yaralının bacağına kravat bağladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar araç içi kamerasına yansıdı. 2 gencin hastanedeki tedavileri devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"BACAĞINDAN ÇOK KAN AKMIŞTI"

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Gökhan Yiğe, "Okul çıkış saatinde öğrencilerin durakta arabaya binmesini beklerken arbede yaşandı. Çocuklardan bir tanesi otobüse binerken aksayarak bindi. Çocuğun ayağından kan aktığını gördüm. Görür görmez hastaneye yetiştirmek istedim ve yetiştirdim. Çocuk arabadan inerken bacağından çok kan akmıştı. İnşallah çocuğa bir şey olmamıştır" dedi.