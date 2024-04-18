Aydın'da okulda merdivenden düşen kız öğrenci yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim gördüğü okulda merdivenden düşen kız öğrenci yaralandı.

Olay, Efeler Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde bulunan Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi bir kız çocuğu okulda merdivenden düşerek hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında kısa sürede okula gelen sağlık ekipleri öğrenciye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN