Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı

Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, sosyal medyada küçük çocuklara şiddet uygulayan şahsın görüntülere tepki gösterdi. Saral, "Böyleleri hayatta olmamalı. Bu tipler devlet eliyle infaz edilmeli" açıklamasında bulundu.

Gaziantep'te, 2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıyan babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza verilen cani babanın mahkemedeki savunmasında 'şaka yapıyordum' demesi ise şoke etti.

OKTAY SARAL'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan sosyal medyada tepki çeken çocuğa şiddet görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, çok sert tepki geldi.

"BÖYLELERİ HAYATTA OLMAMALI"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Saral, "İzlerken kanım dondu. Allah aşkına şu alçağı alın ve yok edin, yargılanmasına gerek yok. Böyleleri hayatta olmamalı. Bu tipler devlet eliyle infaz edilmeli" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

6 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep'te Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklanmıştı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.