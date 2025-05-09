Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme

Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, sosyal medyada küçük çocuklara şiddet uygulayan şahsın görüntüleri paylaşarak; "Böyleleri hayatta olmamalı. Bu tipler devlet eliyle infaz edilmeli" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, sosyal medyada küçük çocuklara şiddet uygulayan şahsın görüntülere tepki gösterdi. Saral, "Böyleleri hayatta olmamalı. Bu tipler devlet eliyle infaz edilmeli" açıklamasında bulundu.

Gaziantep'te, 2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıyan babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza verilen cani babanın mahkemedeki savunmasında 'şaka yapıyordum' demesi ise şoke etti.

OKTAY SARAL'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan sosyal medyada tepki çeken çocuğa şiddet görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, çok sert tepki geldi.

"BÖYLELERİ HAYATTA OLMAMALI"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Saral, "İzlerken kanım dondu. Allah aşkına şu alçağı alın ve yok edin, yargılanmasına gerek yok. Böyleleri hayatta olmamalı. Bu tipler devlet eliyle infaz edilmeli" notunu düştü.

Oktay Saral'dan tepki çeken çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı

NE OLMUŞTU?

6 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep'te Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklanmıştı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Muhabire cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.