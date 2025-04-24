Okinawa'da 2 ABD'li Deniz Piyadesi Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Savcılığa Sevk Edildi

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli 2 ABD'li deniz piyadesi, cinsel saldırı suçlaması ile savcılığa sevk edildi.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD askerlerine yönelik cinsel saldırı suçlamalarına yenileri eklendi. Yerel basında yer alan haberlere göre 2 ABD'li deniz piyadesinin farklı cinsel saldırı suçlamaları kapsamında savcılığa sevk edildiği bildirildi. 20'li yaşlardaki bir ABD'li deniz piyadesinin geçtiğimiz ay görev yaptığı askeri üssün tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve mağduru kurtarmaya çalışan diğer kadını yaraladığı belirtildi. 20'li yaşlardaki diğer ABD'li askerin ise ocak ayında bir tanıdığına cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığı aktarıldı. Gönüllü olarak polise ifade veren şüphelilerin 7 Nisan'da savcılığa sevk edildiği ve ABD- Japonya Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) uyarınca ABD ordusunun gözetiminde tutulduğu aktarıldı.

Okinawa Valisi Tamaki: "Çok üzücü bir durum"

Okinawa Valisi Denny Tamaki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, benzer olaylardan duydukları endişeyi yineleyerek, "Bu çok üzücü bir durum. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için ABD ordusunu etkin önlemler almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geçtiğimiz hafta başlayan ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass ise söz konusu iddiaları ciddiye aldıklarını ve Japon makamları ile iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Büyükelçi Glass, "ABD'li askerlerin karıştığı iddia edilen bu tür olaylar endişe verici. Japon halkıyla yıllar içinde kurduğumuz güven ve dostluk bağlarını korumak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Geçtiğimiz haziran ayından bu yana Okinawa'da görevli en az 3 ABD askerinin adı cinsel saldırı suçlamalarına karışmıştı. Olaylar ABD askerlerinin Japonya'daki varlığına ilişkin tartışmaları alevlendirmişti. - TOKYO