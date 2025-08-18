Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi

Ankara Eryaman'daki Admira sitesinde yaşayan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, dün akşam saat 18.05'te 12. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dalgakıran tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dalgakıran'ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MERSİN'DE DEFNEDİLECEK

Buradaki işlemlerin ardından memleketi Mersin'e defnedilmek üzere ailesi tarafından götürüldü. Dalgakıran'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Mersin Muğdat Camii'nden kaldırılacak.

Polis ekiplerinin ölüm nedeniyle ilgili soruşturması devam ediyor.

Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın düştüğü yer

"APARTMANDAN BİRİ KENDİNİ ATTI' DEDİLER"

Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi olan Nimettullah Arıkan, "Dün izinliydim. Dün saat 18.05'te telefonum çaldı. Bina komşumuzdan bir abla aradı. Apartmandan biri kendini attı dedi. Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu. Tabii ki üzüldük. Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, değerli bir insandı" dedi.