Ogün Samast'tan ek süre talebi

Ogün Samast'ın yargılanmasına başlandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ogün Samast Trabzon'dan SEGBİS aracılığıyla katılıyor

TRABZON - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında yargılanmasına başlandı.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan geçtiğimiz 15 Kasım tarihinde koşullu salıverilme kapsamında tahliye olan ve ardından izini kaybettiren Ogün Samast, bugün memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ortaya çıktı.

Samast, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan dava kapsamında İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.15'te başlayan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanmak için Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, Samast'ın siyah şapka, siyah mont ve gözlük taktığı görüldü. 1. Asliye Çeza Mahkemesi'ndeki duruşmada eşi Selma Şahin de hazır bulundu. Duruşma salonuna basın mensupları da alınırken, görüntü ve resim çekimine izin verilmedi.