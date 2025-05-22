Öğretmenin 'Karabaş' İfadesi Başörtülü Öğrenciyi Psikolojik Olarak Etkiledi

Öğretmeninin 'Karabaş' diye hitap ettiği başörtülü öğrencinin ailesi yaşananları anlattı

Baba Harun K.:

"Evladımız, okul içerisinde daha önce gördüğü ve görmediği çocukların kendine 'Karabaş' diye hitap ettiğini söyledi"

HATAY - Hatay'da öğretmeninin 'Karabaş' şeklinde hitap ettiği iddia edilen 11 yaşındaki başörtülü öğrencinin babası, kızının psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini söyledi. Baba Harun K., kızının odasından çıkmadığını belirterek, "Evladımız, okul içerisinde daha önce gördüğü ve görmediği çocukların kendine 'Karabaş' diye hitap ettiğini söyledi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ortaokulda 5. sınıf öğrencisi H.K. derste sınıf arkadaşından kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni, iddiaya göre "Önüne dön karabaş" dedi. Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan başörtülü öğrenci H.K., durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), öğretmen hakkında okul idaresine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliği tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde öğretmen açığa alındı.

"CİMER'e şikayette bulundum ve ondan sonra da devletimiz yakından ilgilendi"

Baba Harun K., bu süreçte yaşananları anlattı. Evladının yaşadığı süreci anlatan baba Harun K., "Olay, 9 Mayıs Cuma günü gerçekleşmiş. Çocuk sınıftayken arkasını dönüp, arkadaşından kalem istediğinde öğretmeni kendisine türbanını kast ederek 'Karabaş önüne dön' diyerek hitap etmiş. Çocuk sonradan okul çıkışı eve geldiğinde ağlayarak içeri gitmeye çalışıyordu, ben ne olduğunu sorduğumda bana öğretmeninin kendisine bu şekilde hitap ettiğini söyledi. Ardından hemen öğretmene durumu sordum, öğretmen bana kızımdan özür dilediğini belirterek benden de özür dilediğini söyledi. 'Özrümü kabul etmiyorsanız nereye şikayet ediyorsanız edebilirsiniz' dedi. Bunun üzerine okul idaresiyle görüşmeye gittim, okul idaresi de muhatabın İlçe Milli Eğitim olduğunu söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılı dilekçemi verdim. CİMER'e şikayette bulundum ve ondan sonra da devletimiz yakından ilgilendi. Süreç devam ediyor, bu konuyla ilgili söz konusu öğretmenden şikayetçiyiz" dedi.

"Evladımız, okul içerisinde daha önce gördüğü ve görmediği çocukların kendine 'Karabaş' diye hitap ettiğini söyledi"

Kızının psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini ifade eden Harun K., "Kişilerin dini inancından dolayı kimse kimseyi yargılayamaz. Benim çocuğum, kamu düzenini bozmadığı sürece istediği gibi giyinir ve istediği şeye de inanır. Bunu da kimse sınırlayamaz. Evladım okula devam ediyor ama bugün okula zorla gönderdik. Evladımız, okul içerisinde daha önce gördüğü ve görmediği çocukların kendine 'Karabaş' diye hitap ettiğini söyledi. Bununla ilgili rahatsız, çocuğumuzu psikoloğa göndereceğiz. Çocuğumuz odasına kapanıp saatlerce çıkmıyor" diye konuştu.