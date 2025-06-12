Öğretmeni vuran kadının cezası belli oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan K.Ç.K.'yi tabanca ile yaralayan Ş.A.'nın cezası belli oldu.

İlçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu'nda aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine öğretmen olan K.Ç.K.'yi okul içerisinde tabanca ile yaralayan Ş.A.'nın yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Ş.A.'nın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti Ş.A.'ya öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 4 ay, ruhsatsız silah taşımaktan1 yıl 8 ay hapis ve bin 500 lira para cezası verdi.

Mahkeme silahsız ruhsat taşımaktan verdiği ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ