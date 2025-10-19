Öğretmene Veliden Sopalı Saldırı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulunda görev yapan birinci sınıf öğretmeni, bir öğrenci velisi tarafından sopayla darbedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulu'nda yaşandı. Okulda görev yapan sınıf öğretmeni T.T.K., kendisini veli olarak tanıtan M.R.U. tarafından fiziki saldırıya uğradı. Sopayla darbedilen öğretmen yaralandı. Kafası kanlar içerisinde hastaneye kaldırılan öğretmen, kendisini darbeden zanlıdan şikayetçi oldu.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma tarafından gözaltına alınan M.R.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen T.T.K., "15 Ekim günü okulumda boş dersimde veli olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından defalarca darbedildim. Kendimi koruyamamış, zarar görmüş ve BTM ile giderilemez raporum gerekli mercilerde mevcuttur. Bugün yıllardır emek verdiğim yuvamdan ayrılıyorum. Ama kanatları kırılarak, kanı dökülerek. Ama çocuklarıma olan sevgim beni iyileştirecek. Çok üzgünüm ve bana yapılan bu saldırıyı esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA