Öğretmene silahlı saldırı düzenleyen velinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Adana'da ilkokul öğretmenine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin yaralama, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi. Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, okul önünde bulunduğu sırada şüpheli M.P.'nin saldırısına uğradı. Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü.

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmen okuldaki görevine geri döndü.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Saldırıyı gerçekleştirip kaçan M.P.'nin ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. M.P.'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin yakalanması için polisin çalışmasının sürdüğü bildirildi.