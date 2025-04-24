Öğretmena Darbı: Trabzon'da Veli Okulda Öğretmeni Darp Etti

Trabzon'da öğrenci velisi okulda öğretmeni darp etti

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Selami K., teneffüs bitiminde tartıştığı öğrencisinin okula gelen velisi tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.T. çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ortahisar ilçesindeki Yol İş Sendikası Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Selami K., 7. sınıf öğrencisinden teneffüs bitiminde zil çaldığı için sınıfa girmesini istedi. Bu uyarıya aldırış etmeyen öğrenci iddiaya göre öğretmen Selami K. ile tartışma yaşadı. Öğrencinin öğretmene saygısız davrandığı, öğretmenin ise öğrenciyi ittiği ileri sürülen tartışmanın ardından okul çıkışı eve giden öğrenci, yaşananları ailesine anlattı. Okul Müdürü Erdoğan Topal, öğrencinin anne ve dayısıyla görüşüp, uzlaşma sağladı. Ardından uzlaşmayı kabul etmediği öğrenilen baba O.T., şikayet dilekçesiyle birlikte okula geldi. Okul müdürü tarafından öğretmen ile veliyi uzlaşmak için iki taraf öğretmenler odasına alındı. Baba O.T., özür dileme talebini kabul etmeyen öğretmen Selami K. ile tartışma yaşadı. Veli O.T.'nin öğretmen Selami K.'ya yumruk atması sonucu yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan öğretmenin taktığı gözlük kırılması sonucu cam kırıkları yüzünü kesti.

Yaşanan olay sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından O.T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.T. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O. T. hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verildi.

Şüpheli O.T.'nin çocuğu olan M.T.'nin öğretmen olan Selami K. tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin ise soruşturma sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan tartışma sonrası Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Kara, Eğitim-Bir-Sen adına yaptığı basın açıklaması ile öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını kınadı. Kara, "Görev başında, mesleğini icra eden bir öğretmene kalkan bu eller, aslında her türlü fedakarlığı yapan insanın başvuracağı bir dil değildir" dedi.