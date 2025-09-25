Haberler

Öğretmen Darbedildi, Velisi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Öğretmen Darbedildi, Velisi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir öğrenci velisi, öğretmen Yusuf Yavuz Yılmaz'ı darbetti. Olay sonrası şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde öğretmen Yusuf Yavuz Yılmaz'ı darbeden öğrenci velisi ve yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sapanca Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Yusuf Yavuz Yılmaz, dün bir öğrencisini uyardıktan sonra, öğrencinin babası M.A. ve arkadaşı İ.K. tarafından okulda darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Yılmaz, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. ve İ.K.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
