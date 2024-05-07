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Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'da Irak asıllı bir öğrencinin, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu ve silahla vurup öldürdüğü okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Oktugan'ın, Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği "Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır; saygı. Saygıda kusur etmeyeceksiniz. Öğretmenlerime hep saygı duydum, öğretmenlerime de hep saygı duyulmasını istedim." sözleri yürek yaktı.

İstanbul Eyüpsultan'da Irak uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden özel lise müdürü İbrahim Oktugan'ın Öğretmenler Günü'nde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

ÖĞRENCİSİNİN SİLAHLA VURDUĞU OKUL MÜDÜRÜNDEN ACI HABER

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede Irak uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktıİbrahim Oktugan

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaldırıldığı hastanede Oktugan'ın hayatını kaybetmesi, başta yakınları olmak üzere mesai arkadaşı öğretmenleri derinden üzdü. Oktugan'ın Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerin önünde yaptığı konuşma ise ortaya çıktı.

"ÖĞRETMENLERİME HEP SAYGI DUYDUM"

Oktugan'ın, "Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır; saygı. Saygıda kusur etmeyeceksiniz. Öğretmenlerime hep saygı duydum, öğretmenlerime de hep saygı duyulmasını istedim. Bunun nişanesi olarak da huzurunuzda, bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü tek tek kutluyorum." ifadelerini kullanması yürekleri yaktı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Öğretmenler Günü Eyüpsultan İstanbul Irak 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Adem Uzunoglu:

reisin eseri bunlar iyi gunlerimiz

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Mehmet Aksoy:

memleket yol geçen hanı olmuş

87
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Hüseyin Kılıç:

Neden attırmış sorgulamak lazım

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Goethegitme:

Dün 24 Kasım mıydı sende haberciyim diye gez

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adı soyadı:

keşke emekli olup hayatının geri kalanını huzur içinde gecirseydin müdürüm. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun İNŞALLAH ????

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Oguz Ozgul:

Allah rahmet eylesin de 74 yaşındasın emekli olsana be hocam arkadan gelenlere yer açılsın

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Aras Yılmaz:

Hiçbir makam sahibi kovulmadığı sürece kolay kolay koltuğunu bırakmaz. Şuan fiyakalı otoritesi olan bir müdür emekli olup ne olacak ? Kime otorite kurabilecek ? Evdeki yaşlı karısına mi ? İşte siyasetçilerde böyle. O saygınlığı gücü otoriteyi bırakmak istemiyorlar .

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