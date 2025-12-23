Haberler

Viranşehir'de Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, boğazına yabancı cisim kaçan 8 yaşındaki öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğretmenlerin hızlı müdahalesi sonucunda öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, okulda boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Karataş İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Yusuf Y., nefes borusuna kaçan cisim nedeniyle nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden sınıf öğretmenleri Sinan Kaplan ve Ayfer İlbaş, hemen öğrenciye müdahale etti. Öğretmen Sinan Kaplan, öğrenciye heimlich manevrası uygulayarak nefes borusunu tıkayan cismin çıkmasını sağladı. Yapılan müdahale sonrası Yusuf Y. yeniden nefes almaya başladı. Yaşanan o anlar, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öğretmenlerin dikkati ve bilinçli müdahalesi sayesinde küçük öğrencinin hayatı kurtarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
