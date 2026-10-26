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Öğrenci Listesi Sırbistan'da 22 kentte kazandı, zafer kutlamaları sürüyor

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Sırbistan'da Pazar günü yapılan genel seçimlerde Öğrenci Listesi yüzde 52,54 oyla zafer kazanırken, Aleksandar Vucic öncülüğündeki Birleşik Sırbistan yüzde 30,29 oy aldı. Zaferin ardından Novi Sad'da traktör konvoyu, Belgrad'da Slavija Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi.

Sırbistan'da Öğrenci Listesi'nin seçim zaferinin ardından kutlamalar bugün de devam etti. Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'da traktörler öncülüğündeki konvoy düzenlenirken, Belgrad'da kutlamaların adresi Slavija Meydanı oldu.

Sırbistan'da 12 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı makamlarında iktidarda olan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidarına son veren Öğrenci Listesi'nin destekçileri meydanları doldurdu.

Sırbistan'da Pazar günü yapılan genel seçimlerde ülkede yaklaşık iki yıldır devam eden iktidar karşıtı protestolardan doğan siyasi hareket Öğrenci Listesi, yüzde 52,54 oranında oyla zafer kazanırken, eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic öncülüğündeki "Birleşik Sırbistan", yüzde 30,29 oranında oy aldı. Kentler bazında öğrenciler, başkent Belgrad dahil 22 kentte kazandı. Vucic'in liderliğindeki seçim listesi ise Vranje ve Leskovac kentlerinde, ayrıca Kosova'daki Sırp seçmenlerin ilk tercihi oldu.

Öğrenci Listesi'nin seçim başarısı, seçim gecesi yaşanan coşkulu kutlamaların ardından bu akşam da farklı kentlerde düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam edildi. 2024 yılı kasım ayında Sırbistan'daki öğrenci protestolarını tetikleyen trajedinin yaşandığı kent olan Novi Sad'da traktörlerden oluşan konvoy, akşamın ilk saatlerinde Novi Sad Üniversitesi kampüsüne ulaştı ve burada yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Bazı dönemlerde yolların trafiğe kapatıldığı hükümet karşıtı protestolarda önemli rol alan çiftçilerin karşılanmasıyla alan, Öğrenci Listesi'nin zaferini kutlayanlarla doldu.

Belgrad'ın merkezindeki Slavija Meydanı'nda da Öğrenci Listesi'nin seçim zaferi nedeniyle büyük bir kutlama programı organize edildi. "Slavija Şarkı Söylesin" başlıklı etkinlik çerçevesinde dört DJ grubunun sahne alacağı ve gece yarısına kadar sürecek müzikli kutlama planlandı.

Vucic'e yakın medya organı basıldı

Belgrad'da akşam saatlerinde Vucic yanlısı medya organlarından Informer'in binası önünde toplanan kalabalığın bir bölümü daha sonra binadan içeri girdi. Canlı yayında durumu "rehine krizi" olarak nitelendiren Genel Yayın Yönetmeni Dragan Vucicevic, polisi ve Öğrenci Listesi'nin lideri Ilija Srdanovic'i yaşananlarda müdahale etmeye çağırdı. Vucicevic, çalışanların tehlikede olduğunu ve binada çocukların bulunduğunu söyledi. Binayı basan aktivistlerin Vucicevic'in etrafını sararak sloganlar attıkları görüldü. Vucic yönetiminin başlıca destekçilerin olan Informer, seçim kampanyası boyunca Öğrenci Listesi'ni hedef almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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