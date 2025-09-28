Oğlunun mezarı başında eski eşini bıçaklayarak katletti

İngiltere'de yaşanan kan donduran cinayetin ayrıntıları mahkemede ortaya çıktı.

OĞLUNUN MEZARINDA ESKİ EŞİNİ KATLETTİ

68 yaşındaki Martin Suter, Hampshire'ın Stubbington bölgesindeki Crofton Mezarlığı'nda, 71 yaşındaki eski eşi Ann Blackwood'u öldürdü. Kan donduran olay, çiftin intihar eden oğulları Christopher'ın 36. doğum günü olması gereken günde gerçekleşti. Ann Blackwood, oğlunun mezarına çiçek bırakmak için geldiği sırada Suter'in bıçaklı saldırısına uğradı.

BBC'nin haberine göre; savcı Robert O'Sullivan KC mahkemede, Suter'in sabah saatlerinde mezarlığa geldiğini, evinden getirdiği mutfak bıçağı ve makasla eski eşini beklemeye başladığını aktardı. Ann Blackwood öğleden sonra bisikletiyle mezarlığa geldiği sırada Suter kadının boğazını kesti ve makasla sırtından defalarca bıçakladı.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Suter, cinayetin ardından polisi arayarak, "Az önce eski eşimi bıçaklayarak öldürdüm" dedi. Ayrıca ikinci eşi Diane'i arayarak da suçu itiraf etti. Savcı, sanığın eski eşini, oğullarının intiharından sorumlu tuttuğunu ve hayatının onun tarafından mahvedildiğini söylediğini belirtti.

"ANN, ŞEFKATLİ VE İYİ KALPLİ BİR İNSANDI"

Ann Blackwood'un ailesi, olay sonrası yaptıkları açıklamada büyük bir yıkım yaşadıklarını belirterek, "Ann; kızı, kardeşleri, ailesi ve tüm arkadaşları tarafından çok sevilen, şefkatli ve iyi kalpli bir insandı. Emekliliğinde tenis, yelken, bisiklet ve müzik gibi aktivitelerle aktif bir yaşam sürüyordu" ifadelerini kullandı.

Sanık Martin Suter'in tutukluluk hali devam ederken, cezasının 21 Kasım'da açıklanacağı bildirildi. Yargıç Michael Bowes'un kararını 7 Kasım'da vermesi bekleniyor.