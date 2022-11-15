Oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan imam hayatını kaybetti

Akseki İlçesi Hacı İlyas mahallesinde dün gece 23.00 sıralarında Konya'da oturan A.K., yalnız yaşayan ve imam olan babası Memduh Kaplan'ın oturduğu cami lojmanına geldi. Burada, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında A.K., babasını tüfekle göğsünden vurdu, ardından da polise gidip teslim oldu. Eve gelen 112 sağlık ekipleri Memduh Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akseki Cumhuriyet savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ise Memduh Kaplan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

10 YILDIR AİLESİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ

Memduh Kaplan'ın yaklaşık 10 yıldır ailesinden ayrı yaşadığı ve Akseki merkezde bulunan Yeğen Mehmet Paşa Camiinde imamlık yaptığı ve görev yaptığı cami lojmanında yalnız yaşadığı, oğlu A.K ise Konya'da özel sektörde bir işte çalıştığı öğrenildi.