Öfkeli anne ve baba, kızlarını taciz edip kameraya alan kişiyi bayılana kadar kırbaçladı

Çin'de bir alışveriş merkezinde öfkeli ebeveyn, ergenlik çağındaki kızlarını istismar ederken kendisini filme alan bir adamı bayıltana kadar dövdü. Polisler olayı incelemeye aldı. Adam tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Çin'in Huaibei bölgesinde, bir alışveriş merkezinde bir adam 15 yaşındaki kızı taciz etti. Olayı gören anne-baba adamı bayıltana kadar kırbaçlayarak dövdü.

KIRBAÇLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay ise görgü tanıkları tarafından kayda alındı. Görüntülerde, adamın yere eğilmiş halde olduğu ve annenin kemeriyle sırtını kırbaçladığı görülüyor. Kadının, tacizciyi kırbaçlamaya devam ederken, kocasının arkada durup eşini izlediği görülüyor.

"UTANMALISIN"

Kız ise, anne ve babası kendisini taciz eden kişiyi döverken bir bankta oturup kendilerini izledi. Anne, "Bir erkek olduğunu iddia ediyorsun. O sadece 15 yaşında, utanmalısın." diye bağırdı.

TACİZ EDİP VİDEOYU ARKADAŞLARINA ATMIŞ

Yerel medyaya göre, kamuya açık bu olay, adamın 15 yaşındaki kızlarına hediyeler yağdırarak onu kendisiyle vakit geçirmeye zorladığı iddialarının ardından geldi. Sonra genç kıza zorla tacizde bulunduğu, taciz anlarını ve olayı filme alıp arkadaşlarıyla paylaştığı iddia edildi.

TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

Polisler olay sonrası adamı tutukladı ve iddiaları soruşturmaya başladı. Adam, tecavüz suçlamasıyla suçlanıyor. Eğer adam suçlu bulunursa, on yıla kadar hapis cezası alabilir.