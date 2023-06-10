Offroad kulübü üyesinin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu Erzurumlu offroad kulübü üyesi gencin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Offroad kulübü üyesinin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu

ERZURUM - Erzurumlu offroad kulübü üyesi gencin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Macera doğa sporları ve offroad kulübü üyesi Samet Şentürk, Gizem Sarı ile hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attılar. Kulüp üyesi arkadaşlarıyla beraber offroad araçlarından oluşturdukları alanda yapılan evlenme teklifi muhteşem görüntülerin yaşanmasına neden oldu.