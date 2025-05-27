Off-road ekibine yanlışlıkla hacıların flaması gönderildi

Hacca giden vatandaşlar için özel olarak hazırlanan "Kutsal topraklara hoş geldiniz" yazılı flamalar, reklam şirketinin yaptığı bir karışıklık sonucu Off-road ekibine gönderildi.

PAKETİ AÇTIĞINDA SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Macera tutkunu ekip, kargo paketini açtıklarında hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. Hac organizasyonu için hazırlanan flamaları görünce neye uğradıklarını şaşıran ekip üyelerinden biri, durumu eğlenceli bir dille reklam şirketine bildirdi.

"HACILARIN BAYRAĞI BİZE GELMİŞ"

Telefonla şirkete ulaşan Off-road tutkunu, "Bizim bayrak farklı geldi. 'Kutsal topraklara hoş geldiniz' yazıyor. Hacıların bayrağı bize gelmiş. Biz Off-road olarak dalgalandıralım demiştik." sözleriyle karışıklığı aktardı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Telefon görüşmesini kayda alan Off-road ekibi, bu eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kez izlenen video, kullanıcıların yüzünde tebessüm bırakırken çok sayıda beğeni ve yorum aldı.