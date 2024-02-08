Odun kesmeye diye gitti, cansız bedeni bulundu

AKSARAY - Aksaray'da odun kesmeye giden 79 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1407 Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, odun kesmek için evden çıkan Hüsnü Aktaş bir süre eve dönmeyince yakınları durumundan şüphelenerek bahçeye gitti. Odunların arasında yerde yatan yaşlı adamın bayıldığını düşünen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yerine çağırılan Adli Tıp Uzmanları tarafından yaşlı adamın cansız bedeni incelendikten sonra otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.