Tümseğe çarpan traktör devrildi, 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arkadaşının kullandığı traktörün tümseğe çarpıp devrilmesiyle aracın altında kalan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 19.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Mescitli Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesine ait tarlada 35 ZCS 40 plakalı traktör ile eşya taşıyan T.Ö. (16), direksiyonu traktörü kullanmak isteyen arkadaşı Ahmet Ö.'ye (16) verdi.

Tümseğe çarparak devrildi

Traktörün koltuğuna geçen Ahmet Ö., tarlada seyir halindeyken aracın hızını ayarlayamadı. Kontrolden çıkan traktör, tarladaki tümseğe çarparak devrildi. Talihsiz çocuk, devrilen traktörün altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ö., durumunun kritik olması ve hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı